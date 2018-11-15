"Намоленное место, захотели ТЦ построить": стали известны первые детали о попытке пожога Андреевской церкви

Андреевскую церковь пытались сжечь / Bodo Life

В Киеве утром 15 ноября неизвестные пытались подпалить знаменитую Андреевскую церковь.

Двое мужчин бросили бутылку с зажигательной смесью, а затем сбежали в сторону Пейзажной аллеи.

Как сообщают Facebook нардеп Игорь Луценко и "Киев Оперативный", сама церковь, к счастью, не загорелась.

Неизвестных ищет полиция.

/ facebook.com/KyivOperativ

/ facebook.com/igor.lutsenko

А тем временем пользователи называют виноватыми священников УПЦ МП: кто-то – в шутку, а кто-то – и всерьез. "А рясы бежать не мешали? Потому что после заявления пороха, это 100% попы УПЦ МП", – с сарказмом пишет Владимир Макарчук.

Читайте такжеСоздание единой церкви в Украине: религиовед спрогнозировал судьбу УПЦ МП"Почему неизвестные? Известные. Московских попов работа… Мотив надругаться над резиденцией Варфоломея есть только у них", – пишет пользователь Dmytro Khiluk. На что Денис Рафальский ему отвечает: "Или УАПЦ обиделась, что у них храм отобрали".

"По логике, кому это выгодно, только нашим, чтобы потом сказать, что это рука Москвы подпалила, в общем никого не найдут, да и чего переживать президент же уже подписал дарственную Константинополю, пусть они теперь ищут", – отмечает Дмитрий Петров.

"Намоленное место, кто-то ТЦ хочет построить", – написал Hans Christian Arsentiy.

Напомним, Закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в пользование Константинопольскому патриархату вступил в силу 10 ноября.

16 октября представитель Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко сообщила, что президент намерен предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

Сам Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и ускорит получение томоса об автокефалии УПЦ.

"Для того, чтобы у Церкви-Матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить богослужения Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте", - сказал Порошенко.

18 октября Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№9208) "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", а 7 ноября закон подписал глава государства.