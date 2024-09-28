Скандал на Львовщине: главу учебного центра обвинили в насилии над детьми

Директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девушек, рассказал Дмитрий Лубинец.

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В ОГП расследуют обвинения против главы реабилитационного центра / Коллаж: Главред, Фото: t.me/pgo_gov_ua, Pixabay/Counselling

Главу реабилитационного центра на Львовщине обвинили в физическом, психологическом и сексуальном насилии над детьми, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мною были получены сведения о возможном осуществлении физического, психологического и сексуального насилия в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения на Львовщине. В срочном порядке мной было инициировано проведение мониторингового визита, к которому присоединились представители Национальной социальной сервисной службы Украины и партнеры - психологи из Благотворительного фонда "Голоса Детей", "СОС Детские Городки" и Офис детей и молодежи "ДийМО", - написал он в Telegram.

По словам Лубинца, дети рассказали, что директор заведения совершал действия сексуального характера в отношении девушек, унижал, а также угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу.

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Он добавил, что дети и другие лица в их интересах обращались в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакой реакции. А директор заведения бил тех, кто жаловался.

"Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности. С понедельника я инициирую совещание на высоком уровне, с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением", - подытожил Лубинец.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Реакция прокуратуры

Начато досудебное расследование по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в учебно-реабилитационном центре во Львовской области, сообщает Офис генерального прокурора.

"По предварительной информации, в учебно-реабилитационном учреждении на Львовщине над воспитанниками заведения вероятно совершалось физическое, психологическое и сексуальное насилие. Сейчас дети помещены в безопасное место," - говорится в сообщении ОГП.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Пустомытовской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 153 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование ведет Львовское райуправление полиции №2 Главного управления Нацполиции области.

Главу реабилитационного центра отстранили от работы

Руководителя учебно-реабилитационного центра во Львовской области отстранили от работы на время проверки по факту возможного насилии против детей в учебном заведении, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"Относительно заявления уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца (…). На место выехали правоохранители и специалисты профильного департамента Львовской ОВА. Львовская ОВА полностью способствует расследованию", - написал он в Telegram.

"На время проведения проверки руководителя заведения отстранили от работы", - информировал Козицкий.

Что говорят в Министерстве социальной политики

Национальная социальная сервисная служба Украины проведет проверки во всех заведениях, где живут дети, возможные факты насилия или нарушение других прав, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Я поручила Нацсоцслужбе провести проверки во всех заведениях, где круглосуточно живут дети, с целью выявления возможных фактов насилия в отношении них или нарушения других прав", - написала она на странице в Facebook.

По ее словам, для этого служба разработала специальный опросник, чтобы экологическим способом выявлять такие нарушения, не травмируя чувства детей.

"Все дети должны учиться и расти в безопасном пространстве", - отметила Жолнович.

Вместе с тем, министр соцполитики отметила, что лучше, чтобы все дети в Украине, даже если они имеют особые образовательные нужды, смогли учиться ближе к своим домам и каждый вечер возвращаться домой. "К сожалению, сейчас таких детей вынуждены отправлять в спецшколы, которых всего несколько в области. Понятно, что до них невозможно добираться каждый день, поэтому нужны не отдельные заведения, а классы в общих школах. Тогда родители смогут выбрать учебное заведение рядом с домом", - написала она.

В связи с этим Жолнович призвала увеличивать количество семейных форм воспитания в громадах и развивать инклюзивные классы и специальные классы в общих школах, чтобы за образовательной услугой не нужно было обращаться вдали от дома, и чтобы оно не предоставлялось с необходимостью проживать все время в школе.

"Тогда это будут системные изменения, которые могли бы исправить проблему во всех учреждениях и обеспечить нормальное воспитание и развитие всех детей", - подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Одессой директора детдома обвинили в растлении малолетних. В городе Измаиле Одесской области прокуратура вручила подозрение Виктору Проценко, отстраненному директору специализированного дома ребенка, которого обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет.

Ранее в полицию обратилась медсестра Елена Бирка, которая работает в заведении уже 20 лет. Правоохранители начали расследовать возможное растление несовершеннолетних.

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