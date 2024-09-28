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Квадроберы уже в Украине: кто эти люди в масках с хвостами и есть ли опасность

Даяна Швец
28 сентября 2024, 14:09
282
Основным аспектом квадробики является передвижение на четверых, как животные, с имитацией их повадок.
квадробер
По Украине ширится новая субкультура / Коллаж: Главред, фото: Униан, скрин

Квадробика - это современная молодежная активность. Хотя такая деятельность детей и подростков часто вызывает у родителей беспокойство, ее можно рассматривать как форму самовыражения и средство для исследования своей идентичности, а также как спорт.

Как объясняют эксперты psihologonline.pro, она сочетает элементы физических упражнений и ролевые игры, основанные на поведении животных. Основным аспектом квадробики является передвижение на четвереньках, как животные, с имитацией их привычек.

Участники этого движения называют себя "квадроберами". Они часто используют маски животных как часть своего снаряжения и пытаются максимально воспроизвести их поведение.

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Какие есть преимущества квадробики?

Среди потенциальных психологических преимуществ квадробики психологи psihologonline выделяют следующие:

  • Повышение уверенности в себе: освоение новых физических навыков положительно влияет на самооценку.
  • Уменьшение стресса: физическая активность и погружение в альтернативную реальность помогают бороться со стрессом.
  • Развитие креативности: квадробика стимулирует творческое мышление и воображение.

Техники передвижения и риски для здоровья:

Квадроберы передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных. Для движения используют руки и ноги, поэтому это требует значительной физической подготовки и координации.

Существует несколько стилей движения в квадробике:

  1. "Стиль Обезьяны"
  2. "Стиль Медведя"
  3. "Стиль Кота"

Однако несмотря на возможные преимущества, специалисты предостерегают и от определенных рисков для здоровья. Прежде всего, из-за необычной нагрузки на запястья, локти и колени, могут возникнуть травмы суставов. Во-вторых, квадробика может вызвать проблемы с осанкой и боли в спине. Напоследок, не стоит забывать и о рисках инфекций из-за контакта рук с землей.

"Мы должны помнить, что скелет человека со всеми своими физиологическими изгибами и структурными особенностями рассчитан на вертикальную нагрузку в стоячем положении. Важно соблюдать правила безопасности, чтобы достичь положительных результатов от физических упражнений", - предупреждает детский ортопед Наталья Сушко.

Физические преимущества квадробики

Если рассматривать квадробику, как один из видов физической активности, то она может иметь потенциальные преимущества.

  • Развитие силы и выносливости: передвижение на четвереньках требует значительных усилий и помогает укрепить все тело.
  • Улучшение координации: необходимость координированной работы рук и ног улучшает моторные навыки.
  • Повышение гибкости: многие движения в квадробике требуют хорошей гибкости, что способствует ее общему развитию.
  • Кардиотренировка: интенсивное движение на четырех может обеспечить эффективную тренировку сердечно-сосудистой системы.

Потенциальные психологические риски и вероятные проблемы

  • Бегство от реальности: чрезмерный интерес к квадробике может привести к социальной дезадаптации.
  • Трудности с самоопределением: постоянные "превращения" в животных могут мешать формированию стабильной идентичности.
  • Социальная стигматизация: непонимание со стороны общества может вызвать психологический дискомфорт у практикующих.
  • Нарушение общественного порядка: действия квадроберов могут быть расценены как нарушение общественного порядка, особенно если они вызывают беспокойство окружающих.
  • Проблемы с безопасностью: передвижение на четвереньках в общественных местах может создать опасные ситуации как для квадроберов, так и для тех, кто их окружает, что может привести к правовым последствиям.
  • Использование масок: в некоторых странах существуют ограничения на ношение масок в общественных местах, что может создать проблемы для квадроберов, которые используют маски животных.

Как родителям вести себя, если ребенок стремится заниматься квадробикой?

Психолог Виталий Сторчеусов объясняет в разговоре с Униан, что родителям необходимо обратить внимание на то и понаблюдать, сколько времени ребенок живет в роли животного - какая часть жизни для него отведена. Если у сына или дочери появилось это хобби, но исчезла активность в других сферах жизни, - то это "тревожный звонок".

"Если же ребенок закрылся в себе, и вся его жизнь - это квадроберинг, то на это уже 100% стоит обратить внимание, даже если он не идентифицирует себя как животное. Хобби может быть лишь "звоночком" о том, что в семье давно были проблемы. Если ребенок был несчастным еще до этого хобби, тогда очевидно, что надо что-то менять в семье", - объясняет психолог.

По словам Сторчеусова, если ребенок получает эмоции только от этого хобби, и не имеет других видов деятельности, то, очевидно, что он будет себя идентифицировать исключительно в нем. Если же квадробика - это лишь 10% от его увлечений, тогда есть шанс, что друзья-квадроберы быстро "поблекнут" на фоне более интересных увлечений.

Добавим, что недавно нутрициолог назвал топ-5 причин, почему есть руками - полезно для малышей.

Более того, эксперт также рассказал, как вернуть режим сна ребенку. Отмечается, что то, что ваш ребенок ест перед сном, может повлиять на то, будет ли он хорошо или плохо спать.

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