Квадроберы уже в Украине: кто эти люди в масках с хвостами и есть ли опасность

Основным аспектом квадробики является передвижение на четверых, как животные, с имитацией их повадок.

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По Украине ширится новая субкультура / Коллаж: Главред, фото: Униан, скрин

Квадробика - это современная молодежная активность. Хотя такая деятельность детей и подростков часто вызывает у родителей беспокойство, ее можно рассматривать как форму самовыражения и средство для исследования своей идентичности, а также как спорт.

Как объясняют эксперты psihologonline.pro, она сочетает элементы физических упражнений и ролевые игры, основанные на поведении животных. Основным аспектом квадробики является передвижение на четвереньках, как животные, с имитацией их привычек.

Участники этого движения называют себя "квадроберами". Они часто используют маски животных как часть своего снаряжения и пытаются максимально воспроизвести их поведение.

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Какие есть преимущества квадробики? Среди потенциальных психологических преимуществ квадробики психологи psihologonline выделяют следующие: Повышение уверенности в себе: освоение новых физических навыков положительно влияет на самооценку.

Уменьшение стресса: физическая активность и погружение в альтернативную реальность помогают бороться со стрессом.

Развитие креативности: квадробика стимулирует творческое мышление и воображение.

Техники передвижения и риски для здоровья:

Квадроберы передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных. Для движения используют руки и ноги, поэтому это требует значительной физической подготовки и координации.

Существует несколько стилей движения в квадробике:

"Стиль Обезьяны" "Стиль Медведя" "Стиль Кота"

Однако несмотря на возможные преимущества, специалисты предостерегают и от определенных рисков для здоровья. Прежде всего, из-за необычной нагрузки на запястья, локти и колени, могут возникнуть травмы суставов. Во-вторых, квадробика может вызвать проблемы с осанкой и боли в спине. Напоследок, не стоит забывать и о рисках инфекций из-за контакта рук с землей.

"Мы должны помнить, что скелет человека со всеми своими физиологическими изгибами и структурными особенностями рассчитан на вертикальную нагрузку в стоячем положении. Важно соблюдать правила безопасности, чтобы достичь положительных результатов от физических упражнений", - предупреждает детский ортопед Наталья Сушко.

Физические преимущества квадробики

Если рассматривать квадробику, как один из видов физической активности, то она может иметь потенциальные преимущества.

Развитие силы и выносливости : передвижение на четвереньках требует значительных усилий и помогает укрепить все тело.

: передвижение на четвереньках требует значительных усилий и помогает укрепить все тело. Улучшение координации : необходимость координированной работы рук и ног улучшает моторные навыки.

: необходимость координированной работы рук и ног улучшает моторные навыки. Повышение гибкости : многие движения в квадробике требуют хорошей гибкости, что способствует ее общему развитию.

: многие движения в квадробике требуют хорошей гибкости, что способствует ее общему развитию. Кардиотренировка: интенсивное движение на четырех может обеспечить эффективную тренировку сердечно-сосудистой системы.

Потенциальные психологические риски и вероятные проблемы

Бегство от реальности : чрезмерный интерес к квадробике может привести к социальной дезадаптации.

: чрезмерный интерес к квадробике может привести к социальной дезадаптации. Трудности с самоопределением : постоянные "превращения" в животных могут мешать формированию стабильной идентичности.

: постоянные "превращения" в животных могут мешать формированию стабильной идентичности. Социальная стигматизация : непонимание со стороны общества может вызвать психологический дискомфорт у практикующих.

: непонимание со стороны общества может вызвать психологический дискомфорт у практикующих. Нарушение общественного порядка : действия квадроберов могут быть расценены как нарушение общественного порядка, особенно если они вызывают беспокойство окружающих.

: действия квадроберов могут быть расценены как нарушение общественного порядка, особенно если они вызывают беспокойство окружающих. Проблемы с безопасностью : передвижение на четвереньках в общественных местах может создать опасные ситуации как для квадроберов, так и для тех, кто их окружает, что может привести к правовым последствиям.

: передвижение на четвереньках в общественных местах может создать опасные ситуации как для квадроберов, так и для тех, кто их окружает, что может привести к правовым последствиям. Использование масок : в некоторых странах существуют ограничения на ношение масок в общественных местах, что может создать проблемы для квадроберов, которые используют маски животных.

Как родителям вести себя, если ребенок стремится заниматься квадробикой?

Психолог Виталий Сторчеусов объясняет в разговоре с Униан, что родителям необходимо обратить внимание на то и понаблюдать, сколько времени ребенок живет в роли животного - какая часть жизни для него отведена. Если у сына или дочери появилось это хобби, но исчезла активность в других сферах жизни, - то это "тревожный звонок".

"Если же ребенок закрылся в себе, и вся его жизнь - это квадроберинг, то на это уже 100% стоит обратить внимание, даже если он не идентифицирует себя как животное. Хобби может быть лишь "звоночком" о том, что в семье давно были проблемы. Если ребенок был несчастным еще до этого хобби, тогда очевидно, что надо что-то менять в семье", - объясняет психолог.

По словам Сторчеусова, если ребенок получает эмоции только от этого хобби, и не имеет других видов деятельности, то, очевидно, что он будет себя идентифицировать исключительно в нем. Если же квадробика - это лишь 10% от его увлечений, тогда есть шанс, что друзья-квадроберы быстро "поблекнут" на фоне более интересных увлечений.

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