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В США медлят: Байден не придерживается обещания по Украине - WSJ

Анна Косик
28 сентября 2024, 15:09
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Документ со стратегией использования помощи для победы Украины до сих пор скрыт.
В США медлят: Байден не придерживается обещания по Украине - WSJ
Рассекречивание документа является важным шагом для будущей поддержки Украины / Коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, скриншот

В США возникла проблема с обсуждением стратегии победы между администрацией Джо Байдена и Конгрессом. Как пишет Wall Street Journal, нынешний президент США не сдержал обещание о публикации документа о стратегии использования американской помощи для победы Украины в войне.

"Согласно закону о дополнительном финансировании Украины, администрация должна была подать стратегию использования американской помощи в течение 45 дней. Однако вместо этого администрация откладывала поставки определенных видов вооружений или предоставляла их в недостаточном количестве, чтобы Украина могла отвоевать свои территории", - говорится в статье.

Поэтому издание отмечает, что требование о разъяснениях, как Украина может эффективно использовать помощь от США для освобождения территорий от войск страны-агрессора России является достаточно обоснованным.

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"Застой на фронте породил общественный скептицизм в США, который может угрожать дальнейшей поддержке Украины, независимо от результатов президентских выборов, хотя большинство американцев не желают победы Путина. В то же время Байден не заполняет пробелы", - утверждают журналисты.

Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Позиция американских политиков по поддержке Украины

Напомним, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что для завершения войны России против Украины необходимо достичь справедливого соглашения, которое будет заключено в надлежащее время.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Джо Байден должен позволить Украине стрелять вглубь России западным оружием, это заставит Путина сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, что Украина может столкнуться с определенными трудностями в получении дальнейшей военной помощи от США, если победу на выборах одержит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

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