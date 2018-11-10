Закон о передаче Андреевской церкви Константинополю вступил в силу

Андреевская церковь / Bodo Life

Закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в пользование Константинопольскому патриархату вступил в силу в субботу, 10 ноября.

Как сообщает телеканал "112 Украина", церковь будет использоваться для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

При этом Константинопольский патриархат должен будет соблюдать украинское законодательство об охране культурного наследия. Само строение останется в госсобственности.

16 октября представитель Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко сообщила, что президент намерен предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

Сам Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и ускорит получение томоса об автокефалии УПЦ.

"Для того, чтобы у Церкви-Матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить богослужения Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте", - сказал Порошенко.

В четверг, 18 октября, Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№9208) "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", а 7 ноября закон подписал глава государства.