Известная украинская певица выходит замуж

Финалистка украинского музыкального проекта "Голос країни-12" и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко получила предложение руки и сердца.
На своей странице в Instagram, артистка сообщила радостную новость. На фото Инесса не может скрыть своих эмоций радости и счастья. К слову, она не раскрывает личность своего избранника.
"Я верила в то, что однажды ты придешь и изменишь всю мою жизнь", - написала Инесса и показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
Кроме того, избранник звезды подарил девушке роскошный букет розовых пионов.
Поклонники сразу начали поздравлять Инессу и желать счастья их паре.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, получила кольцо. Ее йога-инструктор, и по совместительству бойфренд Исаак Виджраку опустился на колено и подарил предательнице Ани Лорак, судя по всему, кольцо.
Ранее также украинская популярная певица Настя Каменских решила обратиться к подписчикам с вопросом о личной жизни. На своей странице в Instagram Настя пообещала рассказать какую-то интересную историю, но не уточнила, о чем будет идти речь.
Вас также может заинтересовать:
- Харлан призналась, почему не сразу согласилась выходить замуж за бойфренда
- Больше не скрывает: Слава Каминская в третий раз вышла замуж
- Награжденная ГУР блогерша Ксюша Манекен вышла замуж
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред