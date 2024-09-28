Известная украинская певица выходит замуж

Финалистка "Голоса" Инесса Грицаенко поделилась радостной новостью.

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Финалистка "Голоса" поделилась радостной новостью / Коллаж Главред, фото Instagram/inessa_hrytsaienko_

Финалистка украинского музыкального проекта "Голос країни-12" и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко получила предложение руки и сердца.

На своей странице в Instagram, артистка сообщила радостную новость. На фото Инесса не может скрыть своих эмоций радости и счастья. К слову, она не раскрывает личность своего избранника.

"Я верила в то, что однажды ты придешь и изменишь всю мою жизнь", - написала Инесса и показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

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Кроме того, избранник звезды подарил девушке роскошный букет розовых пионов.

Поклонники сразу начали поздравлять Инессу и желать счастья их паре.

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Напомним, ранее когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Ани Лорак, получила кольцо. Ее йога-инструктор, и по совместительству бойфренд Исаак Виджраку опустился на колено и подарил предательнице Ани Лорак, судя по всему, кольцо.

Ранее также украинская популярная певица Настя Каменских решила обратиться к подписчикам с вопросом о личной жизни. На своей странице в Instagram Настя пообещала рассказать какую-то интересную историю, но не уточнила, о чем будет идти речь.

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