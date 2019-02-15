В туалете МИД РФ обнаружили труп дипломата

МИД РФ / Говорит Москва

В туалете здания Министерства иностранных дел России в Москве нашли мертвым сотрудника ведомства. Тело дипломата было найдено на 19-м этаже здания.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", умерший 64-летний Олег Кривов работал в департаменте, который занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия. Мужчина скончался из-за скоротечного сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что в доме звезды московского шансона Оси Солнцевского нашли тело мертвой женщины. Труп был обнаружен в частном доме артиста в поселке Толстопальцево.