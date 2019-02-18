"Оскорбление брата": в Москве произошла массовая драка, есть жертвы

В Москве в результате драки погибли два человека / ТСН

В воскресенье, 17 февраля, в столице Российской Федерации Москве возле здания, расположенного на Волгоградском проспекте, произошла драка между работниками автомоечного комплекса, ее жертвами стали двое мужчин.

В результате драки на месте происшествия умер один мужчина, 1989 года рождения, а второй — скончался в больнице, рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в смертельной драке, по предварительным данным, участвовали 10 уроженцев Узбекистана, поводом к конфликту стало оскорбление брата.

В СК России утверждали, что драка произошла на бытовой почве из-за конфликта между работниками автомоечного комплекса. Начато дело по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) российского уголовного кодекса.

Напомним, в начале февраля Москве на Никитском бульваре произошел масштабный пожар в здании, принадлежащем к культурному наследию столицы РФ, погибли восемь человек, двое из жертв — дети.