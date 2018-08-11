В Киеве у автовокзала произошла драка со стрельбой

Патрульная полиция / УНИАН

В Киеве у автовокзала, на улице Симона Петлюры, произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, в пятницу, 10 августа, в дежурную часть поступил вызов о конфликте между двумя группами мужчин в кафе возле автовокзала на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе.

На место выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

"Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов. Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала скорая. Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно - стреляли из травматического оружия", - рассказали в полиции.

Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Несколько дней назад возле ресторана "Вареничная Катюша" на бульваре Леси Украинки в центре Киева неизвестный открыл стрельбу из пистолета.