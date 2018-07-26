В ресторане в центре Киева неизвестный открыл стрельбу

Возле ресторана "Вареничная Катюша" на бульваре Леси Украинки в центре Киева неизвестный открыл стрельбу из пистолета.

Как сообщает "Информатор", мужчина начал стрелять из пистолета Макарова, после бросил его на веранде ресторана и скрылся.

"По словам полиции, мужчин было несколько (предварительно 3-6), и все они скрылись после инцидента. Посетители ресторана рассказали, что самого стрелка не рассмотрели, однако слышали выстрелы", - пишет издание.

В ходе инцидента никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад в поселке Щурово Донецкой области охранник пансионата после словесного конфликта с отдыхающими бросил в их сторону самодельную гранату.

В результате взрыва двое человек получили ранения.

"Правоохранители установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался житель Лимана 1962 года рождения, который работал охранником в одном из соседних пансионатов. Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим. Оскорбленный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную "ручную гранату" (заряд от гранатомета с приложенным жаром) и вернулся, чтобы отомстить", - сообщили в полиции.