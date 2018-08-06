В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень

Водитель машины не пострадала

В Киеве 6 августа произошел инцидент - неизвестные обстреляли автомобиль "Тойота Кэмри", за рулем которого была женщина; обстреляв машину, преступники ограбили водительницу, похитив из машины 2 миллиона гривень.

"Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение и забрали деньги", - говорится в сообщении "Еспресо".

При обстреле женщина не пострадала. Полиция ввела план "Перехват", злоумышленников разыскивают.

Читайте также"Настоящий боевик". В Херсоне неизвестные устроили ограбление со стрельбой и поджогом авто: фотоКак удалось узнать впоследствии, правоохранители разыскивают автомобиль Volkswagen Passat B6. Наряды полиции ориентированы на остановку именно таких автомобилей.

Ранее, 20 июня, в Печерском районе Киева во время обмена валют несколько человек с оружием ограбили мужчину и побили его машину.