Столичные копы рассказали о деталях ограбления квартиры Кирилла Вышинского

Представители столичного Главка Нацполиции подтвердили сведения о том, что квартира директора новостного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского была ограблена.

Такое сообщение опубликовал портал "УНН" со ссылкой на правоохранителей.

"Около 17:00 в полицию поступило сообщение. В настоящее время полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) УК", − сообщили полицейские.

Напомним, директор РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан 15 мая − сразу после того, как сотрудники СБУ провели обыски в офисе новостного агентства в Киеве. Ему было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

17 мая в Херсоне городской суд арестовал Вышинского на два месяца.