"Бесогон е*аный": Михалкова распекли на все корки за слова о "возврате" Украины через кровь

Никита Михалков / kommersant.ru

Российский режиссер Никита Михалков высказал мнение, что Россия "потеряла" Украину, однако еще может ее вернуть через "кровь и войну".

Об этом Михалков заявил в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Мы дали вам свободу, идет газ, вы нам платите, семьи здесь, семьи там. Все прекрасно. Почему так произошло?" - недоумевает он.

Пользователи Сети жестко раскритиковали режиссера за резкое заявление в адрес Украины:

только что позвонил родственнице в полтаву, изложил мнение никиты сергеевича, в ответ услышал - пошел на х*й. почему так произошло?! нормально же общались.

потому произошло, что вы уже убили более 10 тыс. украинцев и оккупировали Крым.

Блаженный идиот с манией величия. НУ ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО? Да потому что вы анексируете чужие территории и развязываете войны в независимых государствах. Этого для начала хватит? И при этом так включаете дурачка мол "за что почему, это не мы, нас там нет, и вообще вы нацисты и запрещаете русский язык, а мы же братья и всё равно любим украинцев, и навсегда останемся с вами".От этих слов блять бежать хочется в НАТО, да без оглядки

Мы вам газ - вы нам платите, мы вас стреляем - вы умираете, но нахуя сорится непонимаю.

Никита, 73 года. Не понимает что происходит.

Скажите Барину, что день рождения Бандеры является выходным и у роиссян.

Через кровь силёнок не хватит! Могу привести аргумент, Путин хотел Новоросиию, а получил Крым и 20% от двух Областей, Миша силёнок не хватит кровью!

Почему ви все хотите на свои ум настроить? Вам в там путинским рабам не понять что чувствует свободный человек.

Смешной поехавший старичок

Никита ти уже стари пирдун как ми, так что заткнись.

Скоро к Кобзону

Не валяй дурака и лечи голову

Ублюдок конченый. Из за таких берешь грех на душу желать зла.

Бесогон е*аный, убейся о стену

Ранее сообщалось, что оборот внешней торговли России и Украины в 2018 году вырос на 16,5 процента и составил $14,98 млрд. Экспорт российских товаров и услуг в Украину вырос на 19,9 процента - до $9,52 млрд, импорт - на 11,2 процента (до $5,46 млрд).