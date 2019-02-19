Рейтинг Путина стремительно падает в российской глубинке – The New York Times

19 февраля 2019, 15:55

Пока что президента РФ сильно не беспокоит недовольство граждан, но продолжающееся снижение поддержки может стать для него проблемой в будущем.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Села и малые города России давно были благодатной почвой для роста рейтинга президента Владимира Путина, но его пропаганда о восстановлении былого величия, даже здесь имеет свои пределы.

Вывоз мусора из Москвы в регионы, углубление экономических проблем и популярное мнение о том, что правительство вкладывает деньги только в сверкающую столицу – все это вызвало массовые протесты по всей стране этой зимой, пишет The New York Times.

Соцопросы показывают, что поддержка Путина снижается, и впервые за 13 лет, 45% россиян считают, что их страна движется в неправильном направлении. Действия Путина на посту президента сейчас поддерживают 64% россиян. Любой западный политик мечтал бы о таком рейтинге, но год назад российский лидер имел 80-процентный рейтинг одобрения.

Общественное мнение наиболее резко изменилось в провинциальных регионах, где популярность Путина всегда была обусловлена ​​не только экономическими достижениями, но и национальной гордостью, пишет американское издание.

Правительство приняло ряд непопулярных решений, таких как повышение пенсионного возраста, налогов с продаж и коммунальных платежей. Доходы  населения с поправкой на инфляцию упали примерно на 11% за последние 5 лет.

Пока что Путина сильно не беспокоит недовольство граждан, но продолжающееся снижение поддержки может стать для него проблемой в будущем. На данный момент вопрос заключается в том, куда разочарованные россияне в провинции направят свои негативные эмоции и что с этим сделает Путин, задается вопросом автор публикации.

Напомним, в январе 2019 года в России рейтинг доверия граждан к президенту Владимиру Путину снова снизился, опустившись до отметки в 32,2%.

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