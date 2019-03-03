"Обычная история": Киселев спокойно отреагировал на приговор племяннику-террористу

3 марта 2019, 00:39

Телеведущий заявил, что власти Германии скрывают сведения о его родственнике.

Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев оказался в родственных связях с боевиком ДНР / Скриншот видео с youtube.com

Одиозный российский пропагандист Дмитрий Киселев утверждает, что не является виновным в аресте и тюремном приговоре для его племянника в Германии.

В комментарии изданию Говорит Москва он заявил, что у Германии есть свои источники, которые сейчас тщательно скрыты, поэтому его публичное высказывание не послужило причиной для ареста родственника.

"Это все было известно и до меня. Я здесь не был первоисточником этой информации. Ну, это публичная интерпретация. О том, чем занимался Сергей, было известно и без моего интервью", - сказал Киселев.

Пропагандист подчеркнул, что Германия наверняка собрала доказательную базу, но источники не раскрывает.

"Это обычная история, здесь нет ничего нового. Мы привыкли к хейтерским замечаниям. У нас сильный иммунитет против этого", - оправдался он.

Напомним, племянника путинского телепропагандиста Дмитрия Киселева приговорили к двум годам и трем месяцам заключения за боевые действия на стороне боевиков ДНР на Донбассе.

Как ранее сообщалось, Киселев рассказал о том, что его племянник заключен под стражу в ФРГ по обвинению в терроризме в интервью Юрию Дудю зимой 2019-го.   

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ДНР боевик тюрьма Германия пропагандист Дмитрий Киселев племянник
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