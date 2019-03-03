"Обычная история": Киселев спокойно отреагировал на приговор племяннику-террористу

Телеведущий заявил, что власти Германии скрывают сведения о его родственнике.
Одиозный российский пропагандист Дмитрий Киселев утверждает, что не является виновным в аресте и тюремном приговоре для его племянника в Германии.
В комментарии изданию Говорит Москва он заявил, что у Германии есть свои источники, которые сейчас тщательно скрыты, поэтому его публичное высказывание не послужило причиной для ареста родственника.
"Это все было известно и до меня. Я здесь не был первоисточником этой информации. Ну, это публичная интерпретация. О том, чем занимался Сергей, было известно и без моего интервью", - сказал Киселев.
Пропагандист подчеркнул, что Германия наверняка собрала доказательную базу, но источники не раскрывает.
"Это обычная история, здесь нет ничего нового. Мы привыкли к хейтерским замечаниям. У нас сильный иммунитет против этого", - оправдался он.
Напомним, племянника путинского телепропагандиста Дмитрия Киселева приговорили к двум годам и трем месяцам заключения за боевые действия на стороне боевиков ДНР на Донбассе.
Как ранее сообщалось, Киселев рассказал о том, что его племянник заключен под стражу в ФРГ по обвинению в терроризме в интервью Юрию Дудю зимой 2019-го.