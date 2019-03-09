"Материальные проблемы": Гиркин продает медаль за аннексию Крыма

9 марта 2019, 18:35

Награду россиянин получил еще до вторжения на территорию Донбасса.

Стрелок, Стрелков, Гиркин
Гиркин решает материальные проблемы продажей наград за захват Украины / Вконтакте Игорь Стрелков

Российский экс-лидер боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) продает награду, полученную в награду за аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Как сообщает ресурс аукциона, стартовая цена лота составляет один миллион рублей.

"Представленный экземпляр медали был присужден И. И. Стрелкову. Стрелков Игорь Иванович (Гиркин Игорь Всеволодович, р. 17.12.1970, Москва) — государственный, военный и политический деятель, публицист и писатель", - сказано в описании.

В описании товара обозначено, что данная медаль – не государственная награда, сувенир от Благотворительного фонда святителя Василия Великого. Вручалась он лицам, внесшим наибольший личный вклад в захват части суверенного государства.

/ Фото: numismat.ru
/ Фото: numismat.ru

Гиркин не скрывает, что зарабатывает на продаже наград. На своей странице в Вконтакте террорист проговорился, что получил данную медаль в 2014 году и это было до захвата Донбасса. Экс-лидер боевиков добавил, что продает награду, поскольку презирает президента России Владимира Путина, который на ней изображен.

Напомним, ранее Гиркин пригрозил перешедшей на сторону Украины танкистке-террористке из группировки ДНР Светлане Дрюк с позывным Ветерок.

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Стрелков медаль аннексия Крыма Игорь Гиркин
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