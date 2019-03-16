Путин сам посеял русофобию в Украине – эксперт

Владимир Путин / пресс-служба президента России

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе существенно повлияла на отношения украинцев к России. Сея страх, разжигая сепаратизм и гражданскую войну в Украине, Россия сама создала антироссийскую и прозападную украинскую национальную идентичность. Об этом пишет в своей статье Роберт Гамильтон, доцент евразийских исследований в Военном колледже США.

"Основы этой идентичности издавна присутствовали, особенно в отдаленных западных регионах Украины, которые довольно долго были в составе Австро-Венгерской империи и совсем мало в составе Советского Союза. До 2014 года пророссийская ориентация, преобладающая в Крыму и на юго-востоке, служила противовесом антироссийской точке зрения, преобладающей на западе страны", - отмечает Гамильтон.

Читайте такжеПорошенко был готов обменять Крым на вступление Украины в ЕС и НАТО - СаакашвилиСоцопросы только подтверждают это: если в 2010 году только 28% украинцев поддерживали членство в НАТО, то уже в 2018 году - 67%. Частично эти цифры отражают тот факт, что граждане в Крыму, Донецке и Луганске больше не учитываются в опросах такого рода, а поддержка евроатлантической интеграции приводится в пример за счет западной и центральной части Украины.

"Таким образом, Россия своими действиями просто устранила внутренний тормоз к стремлению Украины на Запад", - отметил американский ученый.

По его мнению, аннексия Россией Крыма и разжигание сепаратизма на Донбассе исключили возможность для еще одного добровольного поворота Украины на Восток и катализировали формирование антироссийской национальной идентичности в других регионах страны.