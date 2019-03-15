Трамп назначил нового главнокомандующего сил НАТО в Европе

Тод Волтерс / Укринформ

Президент США назначил генерала Военно-воздушных сил США Тода Д. Уолтерса следующим Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Европейского командования США.

Согласно процедуре это решение должен одобрить Сенат, после чего генерал Волтерс сменит на этом посту генерала армии США Кертиса Скапаротти, сообщает Укринформ.

Сейчас генерал Волтерс выполняет обязанности командира Воздушного командования Альянса; начальника главного штаба ВВС США в Европе и в Африке и отвечает за воздушную и противоракетную оборону. Волтерс в прошлом летчик-истребитель, участвовал в операции США в Ираке.

Ранее президент Петр Порошенко пообещал поставить вопрос о Плане действий по членству Украины на саммите НАТО в декабре этого года, то есть уже после проведения президентских выборов в Украине 2019.