СМИ узнали, как и почему Трамп просил Ким Чен Ына передать Штатам ядерное оружие

Ким Чен Ын и Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп на саммите во вьетнамском Ханое 28 февраля передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с призывом транспортировать все северокорейские ядерные заряды и топливо в Штаты.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное западное агентство Reuters. О факте передачи документа впервые упомянул советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон в интервью.

Ким Чен Ыну предложили также передать все свои наработки по созданию ядерного оружия США и уничтожить баллистические ракеты. Кроме того, власти КНДР должны были допустить на свою территорию американских и международных наблюдателей.

Напомним, ранее Трамп рассказал о причинах провала переговоров с лидером Северной Кореи.