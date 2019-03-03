Стала известна причина досрочного завершения саммита США - КНДР

Ким Чен Ын и Дональд Трамп / Reuters

Причиной досрочного завершения саммита США и Северной Кореи в Ханое стал отказ КНДР закрыть секретный завод по обогащению урана Кангсон, который расположен в промышленном городе Чхоллима под Пхеньяном.

Как пишет The Sunday Times, сведения о заводе предоставила американская разведка на основе анализа спутниковых фотоснимков.

В том, что причиной досрочного завершения переговоров стало именно "секретное предприятие по обогащению урана", уверен бывший заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо, который несколько лет назад бежал в Сеул.

Напомним, Трамп, говоря о досрочном завершении саммита, пояснил, что Северная Корея настаивала на полном снятии санкций, однако США не пошли на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке", так как она не верит добрым намерениям США.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.