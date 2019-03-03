Стала известна причина досрочного завершения саммита США - КНДР

3 марта 2019, 17:24

Причиной досрочного завершения переговоров стали сведения о секретном предприяти по обогащению урана в КНДР.

Трамп, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и Дональд Трамп / Reuters

Причиной досрочного завершения саммита США и Северной Кореи в Ханое стал отказ КНДР закрыть секретный завод по обогащению урана Кангсон, который расположен в промышленном городе Чхоллима под Пхеньяном.

Как пишет The Sunday Times, сведения о заводе предоставила американская разведка на основе анализа спутниковых фотоснимков.

В том, что причиной досрочного завершения переговоров стало именно "секретное предприятие по обогащению урана", уверен бывший заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо, который несколько лет назад бежал в Сеул.

Напомним, Трамп, говоря о досрочном завершении саммита, пояснил, что Северная Корея настаивала на полном снятии санкций, однако США не пошли на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке", так как она не верит добрым намерениям США.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет". 

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США КНДР Северная Корея Дональд Трамп Ким Чены Ын ядерное разоружение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:27
Синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве
17:24
Стала известна причина досрочного завершения саммита США - КНДР Видео
16:55
"Резня в Харькове": парень жестоко расправился с бывшей девушкой
16:20
Сын жертвы "Новичка" написал письмо Путину
16:05
"Март становится сильнее": синоптик сказала, где в Украине ожидается +14 Видео
15:39
Волонтер объяснил, как Россия может использовать "смертельную болезнь" Пасечника
15:35
Стала известна причина задержания в Крыму архиепископа ПЦУ
15:26
"Буду тебя убивать и кончать": в Одессе напали на известного журналиста
15:10
Ницой назвала "лекарство" для Украины от масштабного вторжения России
15:02
"Мародер, за решетку": Нацдружины пикетировали особняк Гладковского под Киевом Фото Видео
14:49
В правила футбола внесли серьезные изменения
14:40
В Минздраве посоветовали, как похудеть без строгой диеты Видео
14:33
"Решение можно изменить": в Украине заговорили об участии в Евровидении-2019 Видео
14:18
"Раскачивание курса": эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине до дня выборов Видео
13:55
"Подонок задержан": в Одессе убили бабушку и внука, опубликовано фото подозреваемого
13:40
Бой Усик – Поветкин под угрозой срыва, промоутер назвал причину Видео
13:15
Ниже Руанды и Таджикистана: определено место Украины в рейтинге гендерного равенства
12:59
В Крыму задержали архиепископа ПЦУ
12:29
Скончался знаменитый украинский актер, народный артист Сергей Романюк
12:02
Боевики показали, где на самом деле находится беглый Ташкент
11:54
"Пипл схавает": журналист прокомментировал заявление "27 пенсионеров" против Зеленского
11:40
"Гори, гори ясно": в Одессе на трибунах стадиона сожгли флаг России Видео
11:16
Трамп пообещал полностью победить ИГ уже сегодня. Или завтра
10:58
"Титушки" и штурм: на Ровенщине пытались не допустить переход общины в ПЦУ Видео
10:51
Ошибки, которые нельзя простить Порошенко мнение
10:30
В Госдуме грозят вернуть Украину в состав России
10:02
Во Львове с третьей попытки снесли Монумент славы: опубликовано видео
09:26
Выборы-2019: ЦИК напечатает в два раза больше бюллетеней, чем нужно
09:04
"Слушайте": Порошенко обратился к Путину
08:47
Украина должна требовать от Запада деньги за войну с Россией мнение
08:42
Вкусное печенье: как делать песочное тесто и песочное печенье
08:30
Певица Валерия ответила критикам насчет Зеленского
07:59
В Германии отреагировали на заявление Москвы по транзиту газа через Украину
07:39
В центре Киева украинцы потребовали посадить Порошенко
07:16
Украинцы захватывают польский рынок труда
06:58
Главная загадка внешней политики России мнение
06:24
"Уроды, б*я, уйди отсюда": во Львове маршрутчик устроил скандал с льготниками
05:54
Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
05:20
"Накал страстей": астролог предупредила об опасностях в любовной сфере в марте-2019 Видео
05:01
"Прости, мама": дочь Веры Брежневой шокировала кардинальной сменой имиджа
05:01
Пять сбывшихся пророчеств Нострадамуса
04:47
Маникюр на 8 Марта: что советуют модные тренды весны 2019 Фото Видео
04:23
Топ-3 советов эксперта, добавляющих "огня" в любой секс
04:01
Украина определила плотность российских кораблей в Азовском море
03:41
"В его доме пожар": Лукашенко распек Порошенко из-за Донбасса
03:21
Нардеп рассказал, как Порошенко поссорился с рядом стран НАТО
03:00
Новый рост цен: эксперт рассказал об очередном подорожании продуктов Видео
02:47
Порошенко рассказал о "нерадужных" последствиях плана Путина по Донбассу Видео
02:33
"Смело": Анфиса Чехова показала пышную грудь топлес Фото
02:18
Эмили Ратаковски покрасовалась в бикини топлес Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться