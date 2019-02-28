Трамп рассказал о причинах провала переговоров с лидером Северной Кореи

28 февраля 2019, 12:39

Переговоры Дональда Трампа с Ким Чен Ыном закончились раньше срока, также был отменен совместный обед.

Трамп, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и Дональд Трамп / Reuters

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на ханойском саммите США-КНДР закончились раньше, чем планировалось.

Кроме того, также был отменен совместный обед Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который должен был состояться после переговоров.

Позже в Белом доме заявили, что Трамп и Ким Чен Ын не пришли ни к каким договоренностям. "Никаких соглашений не достигнуто", - сообщили в Белом доме, подчеркнув, что команды обеих сторон рассчитывают продолжать переговоры в будущем.

Как подчеркнул Дональд Трамп, санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

Он пояснил, что Северная Корея настаивала на полном снятии санкций, однако США не пошли на такой шаг.

"Они хотели, в общем и целом, полного снятия санкций, но мы не могли сделать это. Они хотели провести денуклеаризацию в целом ряде областей, где мы хотели, но мы не могли отменить все санкции. Мы продолжим работать и посмотрим", - сказал Трамп.

Вместе с тем он подчеркнул, что видение двух стран в этом вопросе стало ближе, чем было год назад.

Читайте такжеКНДР не будет разоружаться в одностороннем порядке, потому что не верит США

"Ким Чен Ын - особенный человек с особенным характером. Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов", - заявил президент США.

Трамп пояснил, что иногда необходимо уходить из-за стола переговоров и добавил, что никогда не боится отказываться от сделок. При этом он уверил, что Северная Корея не будет вновь проводить ядерные и ракетные испытания.

"Испытаний ракет и ядерного оружия (со стороны КНДР, - ред.) больше не будет. Я доверяю ему (Ким Чен Ыну, - ред.) и ловлю его на слове", - сказал американский лидер.

Трамп рассчитывает, что следующий саммит с Ким Чен Ыном пройдет в скором времени, но уверенности в этом у него нет.

Ранее сообщалось, что Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке", так как она не верит добрым намерениям США.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет". 

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.

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США ядерное оружие КНДР Северная Корея Ким Чен Ын Дональд Трамп
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