ООН: КНДР тайно развивает свою ядерную программу

Северная Корея / ИноСМИ

КНДР продолжает тайно развивать свою ядерную программу: в частности, Пхеньян собирает и тестирует баллистические ракеты, а также использует ядерный центр в Йонбене. Об этом стало известно из доклада специальной комиссии ООН.

Как сообщает РБК-Украина, КНДР также использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет.

Отмечается, что объекты, которые используются для работы с ядерным вооружением, расположены вблизи железнодорожных и транспортных маршрутов.

Ранее сообщалось, что Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке", так как она не верит добрым намерениям США.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.