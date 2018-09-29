КНДР не будет разоружаться в одностороннем порядке, потому что не верит США

КНДР не верит в добрые намерения США / Reuters

Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке", так как она не верит добрым намерениям США.

Своей политикой "денуклеаризация прежде всего" в отношении Северной Кореи США намерены добиться поставленных целей "принудительным образом". Подобные меры "смертельно опасны для выстраивания доверия", заявил в субботу, 29 сентября, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Deutsche Welle.

Глава северокорейского МИДа добавил, что США должы распрощаться с "пустой мечтой" идеи о санкциях как об инструменте, способном "поставить на колени" КНДР.

В июне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.

31 июля издание Washington Post сообщило со ссылкой на собеседников в американских спецслужбах, что несмотря на "оттепель" в отношениях с США, КНДР может разрабатывать новые баллистические ракеты.