Разведка США узнала о разработке КНДР новых ракет

Несмотря на "оттепель" в отношениях с США, КНДР может разрабатывать новые баллистические ракеты.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на собеседников в американских спецслужбах.

Судя по снимкам со спутника, опубликованных изданием, КНДР работает над созданием одной или двух жидкостных межконтинентальных баллистических ракет на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна.

По словам источников WP, знакомых с данными разведки, производство ведется на том же заводе, где ранее уже изготавливались ракеты для последующих запусков.

В июне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.