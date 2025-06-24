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Черствый хлеб снова станет мягким и хрустящим за 10 минут: гениальный способ блогера

Руслана Заклинская
24 июня 2025, 23:52
38
Больше никаких пищевых отходов, ведь превратить черствый хлеб в свежий можно очень легко.
Черствый хлеб снова станет мягким и хрустящим за 10 минут: гениальный способ блогера
Как "оживить" черствый хлеб / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в Instagram

Вы узнаете:

  • Можно ли черствый хлеб сделать свежим
  • Как "оживить" черствый хлеб
  • Что делать с черствым хлебом, кроме как выбрасывать

Свежая буханка хлеба, вдруг ставшая твердой и несъедобной, не обязательно должна оказаться в мусорке. Один простой, но эффективный трюк способен оживить даже самый черствый хлеб, сделав его снова мягким и хрустящим, как будто только из пекарни.

Автор Никола Рой поделилась советом для Daily Express, который уже стал вирусным благодаря известному TikTok-блогеру Spicy Moustache. По его словам, вернуть хлебу жизнь можно всего за 10 минут и без всяких затрат.

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Как оживить черствый хлеб

Возьмите черствую буханку и промойте ее под холодной водой. Не бойтесь, что он станет мокрым - это необходимый этап.

Далее положите хлеб на противень и поставьте в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 10 минут. После этого хлеб станет снова мягким внутри и хрустящим снаружи, будто только что испеченный.

Этот метод работает не только с черствым, но и с замороженным хлебом, позволяя значительно быстрее разморозить его без потери вкусовых качеств.

Почему это работает

Специалисты из Bon Appetit объясняют, что вода превращается в пар, который увлажняет внутреннюю часть хлеба, тогда как тепло духовки восстанавливает корочку, придавая ей приятную хрусткость. Метод особенно эффективен для больших буханок и багетов.

Поэтому, прежде чем превращать остатки хлеба в панировочные сухари или просто выбрасывать, попробуйте этот лайфхак. Он не только сэкономит деньги, но и поможет уменьшить пищевые отходы.

Как превратить черствый хлеб в полезное лакомство

Не спешите выбрасывать черствый хлеб - ведь из него можно приготовить вкусный, нежный и полезный десерт, не включая плиту. Этот рецепт - настоящая находка для сторонников растительного питания, а также отличный способ уменьшить пищевые отходы. Им поделился блогер Spicy Moustache.

Ингредиенты:

1. Для хлебной основы:

  • 5 ломтиков хлеба (черствого или свежего, но лучше черствого)
  • 1 ½ стакана заваренного кофе
  • 1 ст. л. сахара (или сиропа агавы)

2. Для крема:

  • 300 г шелкового тофу
  • 150 г кокосового молока (используем только густую часть)
  • 3 ст. л. сахара или агавы
  • Какао-порошок для посыпки

Как приготовить:

1. Хлебная основа: Нарежьте хлеб на куски, замочите в кофе с сахаром и оставьте на несколько минут. Затем разомните руками до однородной мягкой массы. Выложите в плоскую форму, плотно утрамбуйте ложкой до образования ровного слоя.

2. Крем. В глубокой миске смешайте тофу, кокосовые сливки и подсластитель. Взбейте блендером или венчиком до однородной кремовой текстуры.

3. Сбор. Вылейте крем на хлебную основу, равномерно распределите. Посыпьте какао-порошком и поставьте в холодильник на 2-3 часа для стабилизации.

Смотрите видео с рецептом приготовления:

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Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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