КНДР с размахом провела военный парад - фото и видео

9 сентября 2018, 19:40

Впервые на параде не прошли баллистические ракеты.

  • Военный парад КНДР в Пхеньяне Reuters
  • Военный парад КНДР в Пхеньяне Reuters
  • Военный парад КНДР в Пхеньяне Reuters
  • Военный парад КНДР в Пхеньяне Reuters
  • Военный парад КНДР в Пхеньяне Reuters
  • Военный парад КНДР в Пхеньяне Reuters
В столице Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньяне состоялся грандиозный военный парад в честь 70-летия основания республики.

С момента начала северокорейско-американских переговоров о ядерном разоружении это первый военный парад, который проводится в Пхеньяне, и впервые на нем не стали демонстрировать баллистические ракеты, сообщает Reuters.

В параде строем прошли не только военнослужащие, но и строители, медработники, а также граждане других "мирных" профессий. Всего к участию в торжественных мероприятиях было привлечено около 10 тысяч военнослужащих и десятки тысяч гражданских лиц.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын посетил торжества, но не стал выступать с торжественной речью.

В июне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет". 

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.

31 июля издание Washington Post сообщило со ссылкой на собеседников в американских спецслужбах, что несмотря на "оттепель" в отношениях с США, КНДР может разрабатывать новые баллистические ракеты.

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армия КНДР пхеньян военный парад
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