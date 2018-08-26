КНДР обвинила США в подготовке заговора

Переговоры между США и КНДР окончательно заходят в тупик / Reuters

Государственная газета Северной Кореи заявила, что Соединенные Штаты Америки готовят в стране заговор. Обвинение было выдвинуто после того, как президент США Дональд Трамп неожиданно отменил визит государственного секретаря США Майка Помпео в КНДР.

Отмечается, что северокорейское издание обвиняет США в "лукавстве" и "подготовке преступного сговора" против Пхеньяна, сообщает Reuters..

"Переговоры по денуклеаризации между обеими странами зашли в тупик после саммита президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне", - отметили в агенстве.

Стороны никак не могут договориться - Помпео требует начала денуклеаризации, а КНДР согласно начать ее не раньше, чем США пойдут на существенные уступки.

Читайте такжеКНДР отклонила все предложения США по разоружению - CNN"Такие действия доказывают, что США вынашивают преступный сговор, чтобы развязать войну против КНДР и совершить преступление, которое заслуживает беспощадного божественного наказания в случае, если США не справятся со сценарием несправедливой и бандитской денуклеаризации КНДР", - говорится в сообщении издания.

Ранее Трамп отменил визит Помпео в Северную Корею из-за недовольства тем, что Пхеньян тормозит сворачивание своей ядерной программы.

В июне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.

31 июля издание Washington Post сообщило со ссылкой на собеседников в американских спецслужбах, что несмотря на "оттепель" в отношениях с США, КНДР может разрабатывать новые баллистические ракеты.