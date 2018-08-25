Трамп ошарашил Госдеп неожиданным решением - СМИ

Дональд Трамп / GettyImages

О решении президента США Дональда Трампа отменить визит госсекретаря Майка Помпео в КНДР сотрудники Госдепа узнали в самый последний момент.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сотрудники Госдепа якобы еще за 10 минут до отмены визита проводили брифинги посольств стран-союзниц по поводу поездки.

Ранее Трамп отменил визит Помпео в Северную Корею из-за недовольства тем, что Пхеньян тормозит сворачивание своей ядерной программы.

В июне в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в ходе которой стороны достигли соглашения о денуклеаризации Пхеньяна. После этого Трамп заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

КНДР после саммита Ким Чен Ына с президентом США закрыла полигон, на котором проводились испытания ядерного оружия, а также прекратила тестовые запуски ракет.

31 июля издание Washington Post сообщило со ссылкой на собеседников в американских спецслужбах, что несмотря на "оттепель" в отношениях с США, КНДР может разрабатывать новые баллистические ракеты.