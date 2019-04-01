"Тема закрыта": у Путина ответили Зеленскому по компенсациям за Донбасс и Крым

В России готовы обсуждать с Зеленским Донбасс, но Крым - это табу / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова кандидата в президенты Владимира Зеленского о выплате компенсаций за оккупированные территории и заявил, что Россия готова к диалогу по Донбассу, но вопрос Крыма не обсуждается.

"Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины", - цитирует спикера Владимира Путина Интерфакс.

Песков добавил, что Кремль категорически отказывается обсуждать тему Крыма, поскольку она "закрыта раз и навсегда". Он подчеркнул, что Россия желает видеть президентом Украины человека, который нацелен на урегулирование конфликта на Донбассе.

"Конечно, нам хотелось бы видеть не партию войны "у руля" Украины, а партию, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей", — подытожил Песков.

Напомним, после оглашения результатов экзит-полов Зеленский заявил на пресс-конференции, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным лишь после возврата оккупированных этой страной территорий и для обсуждения выплаты агрессором компенсации.