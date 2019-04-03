"Предал народ России": в Питере появилось "надгробие" Путину, опубликовано фото

В РФ Владимиру Путину установили "надгробие" / Reuters

В российском Санкт-Петербурге активисты АгитРоссии установили "надгробие" президенту РФ Владимиру Путину.

"Надгробие" российскому лидеру поставили напротив Исаакиевского собора, говорится в Telegram-канале АгитРоссии.

На "надгробии" написано, что Путин "предал народ России", а также нанесена дата рождения президента и "дата смерти" — 2019 год.

"Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России", — отмечается в сообщении.

В РФ Владимиру Путину установили "надгробие" / Telegram-канал АгитРоссия

Напомним, 12 июня 2016 года в Харькове десятки активистов "отметили" день России — провели "похороны" чучела Владимира Путина. Шествие с гробом сопровождал духовой оркестр, который играл и похоронный марш и песню фанатов про президента РФ.