Российский пропагандист Соловьев сравнил Зеленского с Порошенко

Владимир Соловьев решил сравнить Зеленского и Порошенко / Утро

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев прокомментировал интервью кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского телеканалу Украина.

"Послушал интервью Зеленского каналу Украина. Почти во всем тот же Порошенко, только вид сбоку. Отличия стилистические, а не сущностные", - написал он в Twitter.

Традиционно он заявил о намерении обсудить это вопрос в прямом эфире на российском телеканале.

На заявление Соловьева отреагировали пользователи в комментариях.

"Зеленский молодой, уверенный в себе, амбициозный, смелый, авантюрный конечно, но… нет, он не похож на Порошенко, у него нет личного бизнес-интереса во власти", "Обсудите лучше события в Архангельске", "Ждать во 2-м туре пророссийского кандидата изначально не было смысла", "А вы сомневались?", "Вам еще не надоело каждый день Украину обсуждать? Оставьте их в покое, пусть варятся в собственном дерьме. Зачем их дерьмо к нам на ТВ тащить?", "Намек тонкий, но понятный. Скажите уже прямо "нам выгоден По, оставьте его!", "Отвлекаете от развала российской экономики? Почем нынче такая работенка? Кто заказчик? Обсудим?", "Ну по крайней мере у них там президенты обычно больше 1 срока не засиживаются, а вот у нас в этом плане беда"," Давайте уже про нашу Россию поговорим. Где работа? Где нормальный уровень жизни? Уже тошнит от Украины и всей чуши на телевизоре", - написала интернет-публика.

Напомним, Зеленский в интервью телеканалу Украина высказал готовность в будущем провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но исключает вариант сдачи агрессору украинских территорий.