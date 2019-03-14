Путинский пропагандист отличился нелепым заявлением о ПЦУ

Владимир Соловьев / provedy.ru

Скандальный ведущий российского пропагандистского телеканала Россия-1 Владимир Соловьев бесцеремонно заявил, что Православная церковь Украины (ПЦУ) якобы испытывает острый дефицит священнослужителей, а ее храмы пустуют без прихожан.

Такое неуместное заявление одиозный пропагандист Путина сделал в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Дошли до того, что не могут найти священнослужителей, даже в том, что своровали! Позорище! Священнослужителей, сказали, будем обучать в живом режиме. Это как? Ну как - у них образования нет, но мы кого-нибудь найдем...", - начал иронизировать Соловьев.

После этого он скандальное и циничное заявление о "захватах зданий".

"Захватили здания, а ни паствы нет, ни священников", - едко заявил Соловьев, перейдя на крик и в исступлении тыкая себя пальцем в лоб.

Стоит отметить, что наглое заявление печально известного кремлевского прислужника из страны-агрессора осталось без ответа.

Ранее иерархи Албанской православной церкви заявили, что созданная Православная церковь Украины (ПЦУ) является раскольнической и не признаеют ее.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.