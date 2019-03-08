Еще одна православная церковь отказалась признавать ПЦУ

Михайловский Златоверхий монастырь, ПЦУ / archangel.kiev.ua

Иерархи Албанской православной церкви заявили, что созданная Православная церковь Украины (ПЦУ) является раскольнической и не признаеют ее.

Соответствующее письмо АПЦ направила Константинопольскому патриарху Варфоломею, передает греческое агентство Romfea.

"Синод Албанской православной церкви не признает схизматиков (раскольников. - Прим.) из ПЦУ", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что о непризнании ПЦУ речь идет "в обнародованном 7 марта официальном заявлении Албанской православной церкви по поводу украинского церковного вопроса, которое было принято 4 января этого года на синоде АПЦ и отправлено 14 января в письме к Константинопольскому патриарху Варфоломею".

Албанская православная церковь считает, что автокефалия должна предоставляться исключительно "при условии единства церкви". "Церковная полнота стран (Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии, Польши, Албании, Чехии и Словакии) была единой в стремлении к автокефалии

Ранее сообщалось, что Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей отказал патриарху Антиохийскому Иоанну Х в ответ на просьбу о всеправославном обсуждении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).