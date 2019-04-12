Премьер-министр Армении ответил на вопрос "чей Крым"

Никола Пашинян / Sputnik Армения

После выступления в сессионном зале ПАСЕ премьер-министра Армении Никола Пашиняна спросили, "чей Крым", и по какой причине Армения всегда голосует против антироссийских резолюций по оккупированному полуострову.

"Часто мы в такой ситуации, когда две стороны конфликта являются нашими друзьями. Очень трудно выбирать между другом и другом. Иногда бываешь вынужден делать выбор, но наш вектор - это мир, диалог, стабильность и развитие", - цитирует ответ Пашиняна Hromadske.

Напомним, в декабре 2018 года партия Николы Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении.