На выборах в Армении лидирует пророссийский кандидат

Пашинян симпатизирует главе Кремля / Фото: пресс-служба президента РФ

В Армении обнародованы предварительные данные внеочередных парламентских выборов, на которых победу одерживает блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьера республики Николом Пашиняном.

Как сообщает ресурс Новости Армении, Пашинян набирает после частичного подсчета бюллетеней 66,37% голосов.

Партия "Процветающая Армения" набирает, по предварительным данным, 10,62% голосов, АРФ Дашнакцутюн - 8,43%. В прошлом правящая Республиканская партия Армении получает только 3,78% голосов.

В Центральной избирательной комиссии констатируют, что явка составила 48,63%, что значительно ниже, чем на парламентских выборах в 2017 году, когда голосовать пришло 60% избирателей Армении.

Напомним, после победы армянской революции президент РФ Владимир Путин прислал Пашиняну поздравительную телеграмму.

Позже Путин провел переговоры с избранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном.