В Германии депутат высказал пророссийскую позицию / abnews

Депутат бундестага Штефан Койтер заявил, что антироссийские санкции направлены против ЕС.

Как сообщает РИА Новости, политик высказал убеждение, что позитивный результат от них получают исключительно США.

По словам Койтера, антироссийские санкции наносят непоправимый вред немецким компаниям.

Депутат заявил, что за эти годы страны Евросоюза экономически ослабли, ухудшив свои отношения с Россией.

Напомним, французский экс-депутат член партии Национальный фронт Жульен Рошеди назвал лицемерными антироссийские санкции из-за аннексии Крыма.