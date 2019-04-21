Трагедия на Шри-Ланке: число погибших превысило 200 человек

Шри-Ланка – в результате взрывов число погибших превысило 200 человек / Reuters

Шри-Ланка – в результате взрывов число погибших превысило 200 человек. Также еще 450 получили ранения.

Всего взрывов было 8. Последний на данный момент, восьмой, взрыв произошел в пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо − Дематагоде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 21 апреля, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке была зафиксирована серия взрывов в отелях и католических храмах − в трех объектах гостиничного бизнеса в столице, городе Коломбо, в церкви Святого Антония, а также еще двух церквях в пригородах.

Ранее в проповеди на Пасху Папа Римский упомянул конфликт в Украине и теракты на Шри-Ланке. Папа Францисх произнес свою традиционную проповедь обращение - Городу и миру.