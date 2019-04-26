Горит один из столпов российской оборонки – производитель ракет Сармат и Синева

Горит Красмаш / Скрин с видео

Днем 26 апреля в Красноярске загорелся один из столпов российской оборонки – легендарный Красмаш, который среди прочего производит ракеты Сармат и Синева.

Как сообщает местный МЧС, уже обрушилась кровля холодильного цеха площадью 2,5 тыс. кв. м. А общая площадь возгорания – порядка 5 тыс. кв. м.

"Пожару присвоен четвертый ранг сложности – самый высокий ранг в нашем крае", — пояснил представитель красноярского главка МЧС.

Читайте такжеЭксперт оценил ущерб ВСУ от взрывов на складах боеприпасовВ свою очередь в Роскосмосе уверяют, что горит не сам завод, а только холодильный цех на его территории. При этом предприятию огонь не угрожает, обещает госкорпорация.

Тем временем очевидцы сообщают о взрывах, которые слышны со стороны завода.

Мэрия Красноярска уже посоветовала жителям Ленинского района города не открывать окна из-за дыма, который сносит как раз в сторону жилых домов.

Ранее в Киеве был пожар в Министерстве образования. В столице в четверг утром произошел пожар в Минобразования, его быстро потушили.