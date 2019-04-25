"Сгоревшие компьютеры, закопченные стены": в Киеве был пожар в Министерстве образования

В столице в четверг утром произошел пожар в Минобразования, его быстро потушили.
В четверг утром, 25 апреля, в Шевченковском районе Киева случился пожар в помещении Министерства образования и науки Украины, обошлось без жертв и пострадавших.
Пожар произошел по адресу пр. Победы, 10, спасатели узнали о возгорании в 07:20, а в 08:02 — ликвидировали, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в столице.
По данным ведомства, пожар произошел в одном из кабинетов, расположенных в админздании, сгорела и повреждена компьютерная техника, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок.
"...пожарные установили, что возгорание произошло в кабинете на 1-м этаже 2-х этажного административного здания. На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев", — отмечается в сообщении.
Напомним, в конце ноября 2019 года в Подольском районе Киева произошел пожар в здании Министерства финансов Украины, были эвакуированы 20 человек.