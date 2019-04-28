Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с Пасхой

Папа Римский поздравил православных с Пасхой / Reuters

На площади Святого Петра во время воскресной проповеди Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с праздником Воскресения Христова.

Как сообщает Vatican News, понтифик пожелал божьей радости и мира.

"Посылаю искренние пожелания нашим братьям и сестрам из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху по юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром", - сказал Папа Римский.

Как известно, 28 апреля православные христиане отмечают Пасху – главнейший церковный праздник, день Воскресения Христова.

Напомним, в Украине в целом участие в массовых мероприятиях по случаю празднования Пасхи приняли около 7 млн граждан.

Как ранее сообщалось, победитель президентских выборов Владимир Зеленский поздравил соотечественников со светлым праздником Пасхи.