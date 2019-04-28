Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с Пасхой

Слова поздравления понтифик провозгласил во время воскресной проповеди.
На площади Святого Петра во время воскресной проповеди Папа Римский Франциск поздравил православных верующих с праздником Воскресения Христова.
Как сообщает Vatican News, понтифик пожелал божьей радости и мира.
"Посылаю искренние пожелания нашим братьям и сестрам из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху по юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром", - сказал Папа Римский.
Как известно, 28 апреля православные христиане отмечают Пасху – главнейший церковный праздник, день Воскресения Христова.
Напомним, в Украине в целом участие в массовых мероприятиях по случаю празднования Пасхи приняли около 7 млн граждан.
Как ранее сообщалось, победитель президентских выборов Владимир Зеленский поздравил соотечественников со светлым праздником Пасхи.