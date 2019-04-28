На Пасху в Украине в храмы пришло на 2,5 млн больше людей, чем в 140-миллионной России

7 миллионов украинцев пришли в храмы на Пасху / pomisna.info

В Украине в целом участие в массовых мероприятиях по случаю празднования Пасхи приняли около 7 млн граждан.

Как рассказали в Национальной полиции, безопасность граждан обеспечивали более 20 тыс. полицейских.

При этом отмечается, что ночные и утренние богослужения в Украине прошли спокойно.

Обратим внимание, что согласно данным российских правоохранительных органов, в РФ в праздновании Пасхи приняли участие 4,3 млн верующих.

"В ночь на 28 апреля свыше 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах по всей России. В православных церквях, храмах и монастырях состоялось около 12 тыс. торжественных богослужений, литургий и крестных ходов", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, победитель президентских выборов Владимир Зеленский поздравил соотечественников со светлым праздником Пасхи.