"Обижался на Обаму": политтехнолог объяснил, почему Путин начал проявлять агрессию в мире

Владимир Путин начал проявлять агрессивность в мире из-за того, что хотел соответствовать Бараку Обаме, сообщил политтехнолог / Reuters

Российский политтехнолог Станислав Белковский сообщил, что президент РФ Владимир Путин хотел соответствовать своему американскому коллеге Бараку Обаме (занимал пост президента США с 2009 по 2017 год) и поэтому начал проявлять агрессивность в мире.

Российского лидера обижала образованность Обамы, рассказал эксперт в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, уже бывший глава Штатов был очень высокомерен по отношению к главе РФ — "пацану из подворотни" Питера.

"Обама знает Платона, Аристотеля (древнегреческие философы — Ред.), Шекспира (английский писатель Уильям Шекспир — Ред.), Мольера (французский писатель Жан-Батист Поклен — Ред.), а Путин на это обижается и становится агрессивным…", — сказал эксперт.

Белковский добавил, что сам Обама очень прямой и непосредственен в принятии решений, он — человек невероятной жесткости, но только по-настоящему жесткий человек может казаться мягким. "…Путин просто хотел ему соответствовать, поэтому начал проявлять агрессивность в мире", — утверждает собеседник.

Напомним, в 2008 году Россия напала на Грузию. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть Донбасса вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.