Жуткое ДТП с пожаром: в России в огне погибли известные комики

Жертвами автомобильной аварии стали пять человек.
В Краснодарском крае России в результате ДТП погибли участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Авария произошла в пятницу вечером по дороге в Краснодар, где должно было пройти выступление комиков. Вместе с юмористами в машине находились попутчики сервиса BlaBlaCar.
Причиной ДТП стал выезд авто с комиками на встречку, где произошло столкновение с другим автомобилем. В авто был газовый баллон, который после столкновения взорвался. При этом было также опубликовано видео с пожаром, возникшем после аварии.
Всего жертвами автомобильной аварии стали пять человек. Тела еще трех человек пока не опознаны.
Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице неожиданно умер известный украинский комик, многоразовый чемпион КВН, участник команды Палата №6 Дмитрий Науменко.