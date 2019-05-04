Жуткое ДТП с пожаром: в России в огне погибли известные комики

В ДТП погибли комики Денис Маловичко и Елена Зуева/ riafan.ru

В Краснодарском крае России в результате ДТП погибли участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Авария произошла в пятницу вечером по дороге в Краснодар, где должно было пройти выступление комиков. Вместе с юмористами в машине находились попутчики сервиса BlaBlaCar.

Причиной ДТП стал выезд авто с комиками на встречку, где произошло столкновение с другим автомобилем. В авто был газовый баллон, который после столкновения взорвался. При этом было также опубликовано видео с пожаром, возникшем после аварии.

Всего жертвами автомобильной аварии стали пять человек. Тела еще трех человек пока не опознаны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице неожиданно умер известный украинский комик, многоразовый чемпион КВН, участник команды Палата №6 Дмитрий Науменко.