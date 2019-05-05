Экс-главком войск НАТО, рассказал как США нужно наказывать россиян

5 мая 2019, 12:17

Адмирал Джеймс Ставридис детально высказал свое мнение по поводу того, как стоит Белому дому наказать жителей России.

Ставридис
Джеймс Ставридис / New York Post

Бывший американский флотоводец, адмирал и экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил ввести новые санкции против россиян.

Военаначальник опубликовал соответствующую статью для авторитетного издания Time. Прежде всего, Ставридис предлагает ввести "крайне широкие ограничения на поездки для российских граждан, стремящихся приехать в США с любой целью".

"Есть другие формы ответа, особенно с учетом того, что, как признал сенатор Марко Рубио, в конгрессе, похоже, наблюдается "усталость от санкций", — добавил адмирал. По мнению Ставрида, Белый дом также может "и открыто, и скрыто поддерживать отдельных людей и группы в России, стремящихся к демократии.

Напомним, ранее бывший заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу детально высказался по теме вступления в Альянс Украины и Грузии. Позднее генерал ВВС США Тод Уолтерс назначен главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе


 

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Россия санкции НАТО армия Джеймс Ставридис
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