"Вот это жесть": в Сеть "залили" видео, снятое в салоне пылающего самолета

Пожар в самолете / Комсомольская правда

В Сети были опубликована запись начала возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 вечером 5 мая на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.

Видео снял один из пассажиров через боковой иллюминатор. Камера его смартфона запечатлела, как пламя охватило правое крыло самолета. За кадром фоне слышны истошные крики людей: "Вот это жесть" и "Горим, горим", "Санечка за мной, бежим".

Напомним, накануне самолет Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск), вынужден был вернуться в Шереметьево и совершить вынужденную посадку - причем с баками, полными топлива (смеси бензина и керосина). Почти сразу же лайнер загорелся. По информации российских правоохранителей, в результате катастрофы погиб 41 человек.

Главред собрал всю информацию о трагическом инциденте, имеющуюся на данный момент.