В России отгремели салюты к 9 Мая: лучшие видео

Он приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Москве в 22:00 начался салют к 9 Мая.
Он приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Продлится салют около 10 минут. За это время в воздух поднимутся свыше 80 тысяч самых различных снарядов.
Салюты проходят на 16 площадках. При этом основной остается Поклонная гора: тут выпустили 30 залпов из 18 орудий.
В ряде городов салюты уже отгремели.
Салют на 9 Мая: Санкт-Петербург
Салют на 9 Мая: Иркутск
Салют на 9 Мая: Омск
Салют на 9 Мая: Волгоград
Как сообщалось, в Москве отменили часть военного парада ко Дню Победы. В столице РФ в параде Победы были задействованы более 10 тысяч человек.
Также в Кремле нашли неожиданную отговорку, почему на параде на День Победы не было мировых лидеров. Песков утверждает, что отсутствие высокопоставленных иностранных гостей на параде – это "не уникальная ситуация".