В России отгремели салюты к 9 Мая: лучшие видео

Салют на День Победы / Reuters

В Москве в 22:00 начался салют к 9 Мая.

Он приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Продлится салют около 10 минут. За это время в воздух поднимутся свыше 80 тысяч самых различных снарядов.

Салюты проходят на 16 площадках. При этом основной остается Поклонная гора: тут выпустили 30 залпов из 18 орудий.

В ряде городов салюты уже отгремели.

Салют на 9 Мая: Санкт-Петербург

Салют на 9 Мая: Иркутск

Салют на 9 Мая: Омск

Салют на 9 Мая: Волгоград

Как сообщалось, в Москве отменили часть военного парада ко Дню Победы. В столице РФ в параде Победы были задействованы более 10 тысяч человек.

Также в Кремле нашли неожиданную отговорку, почему на параде на День Победы не было мировых лидеров. Песков утверждает, что отсутствие высокопоставленных иностранных гостей на параде – это "не уникальная ситуация".