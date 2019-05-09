В России отгремели салюты к 9 Мая: лучшие видео

9 мая 2019, 22:05

Он приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

салют_фейерверк на День Победы-9 Мая_Красноярск
Салют на День Победы / Reuters

В Москве в 22:00 начался салют к 9 Мая.

Он приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Продлится салют около 10 минут. За это время в воздух поднимутся свыше 80 тысяч самых различных снарядов.

Салюты проходят на 16 площадках. При этом основной остается Поклонная гора: тут выпустили 30 залпов из 18 орудий.

В ряде городов салюты уже отгремели.

Салют на 9 Мая: Санкт-Петербург

Салют на 9 Мая: Иркутск

Салют на 9 Мая: Омск

Салют на 9 Мая: Волгоград

Как сообщалось, в Москве отменили часть военного парада ко Дню Победы. В столице РФ в параде Победы были задействованы более 10 тысяч человек.

Также в Кремле нашли неожиданную отговорку, почему на параде на День Победы не было мировых лидеров. Песков утверждает, что отсутствие высокопоставленных иностранных гостей на параде – это "не уникальная ситуация".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Москва День победы 9 мая салют
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:05
В России отгремели салюты к 9 Мая: лучшие видео
21:57
Австралийцы только спустя полгода заметили опечатку на своей купюре
21:41
Захват украинских моряков: посол рассказал, чего ждать Украине от трибунала ООН
21:25
Они придут за каждым из вас: вышел первый тизер сериала Хранители на русском Видео
20:58
В Москве трагически погиб легенда российской журналистики Видео
20:41
В Кремле нашли неожиданную отговорку, почему на параде на День Победы не было мировых лидеров Видео
20:00
Порошенко сделал главу спецслужбы героем Украины
19:30
"Сухо и до +22": синоптики спрогнозировали, когда в Киеве прекратятся дожди Фото
19:15
Классический и на сковороде: как приготовить самый вкусный торт Наполеон Видео
18:55
В Минздраве развеяли миф о детоксе: как действительно помочь печени
18:25
Наряженные в советскую военную форму дети Филиппа Киркорова порвали Сеть Видео
18:07
"С*ка, трясла ср*кой": экс-жена депутата РФ поздравила ветеранов с Днем Победы танцем на пилоне без штанов Видео
17:58
Стала известна дата похорон Евгения Крылатова
17:46
"Верните назад": Эстония нацелилась на 5% территории России
17:27
Ученые выявили необычный способ борьбы с депрессией
17:07
Даже Лукашенко не явился: Путина на День Победы проигнорировали все мировые лидеры Фото Видео
16:40
Без весов и ограничений в еде: известная модель поделилась секретом идеальной фигуры Фото
16:30
Зеленый борщ, классический рецепт: как сварить самый вкусный борщ зеленый
16:00
"Победа Колымы над Бухенвальдом": в Днепре участников Марша мира облили краской Фото
15:20
Лукашенко "нашелся" и высказался о свержении власти в Беларуси
14:59
В Севастополе вандалы разбили памятник с именами погибших во Вторую мировую войну крымских татар Фото
14:55
Астролог сказал, грозит ли Земле апокалипсис из-за астероида Апофис
14:42
Полуголые пляски и поздравления с войной: в Сети показали маразмы "победобесия" в РФ Фото Видео
14:20
Экономист спрогнозировал курс доллара после инаугурации Зеленского
13:55
"Похорошела": Наталья Могилевская на отдыхе похвасталась грудью, опубликовано фото
13:54
В Крыму освободили захваченных украинских рыбаков
13:25
Диетолог назвала непривычные источники кальция
13:20
В Днепропетровской области разбили монумент памяти воинов Второй мировой
12:55
Дженнифер Энистон сверкнула грудью на обложке глянца, опубликовано фото Фото
12:45
От порнозвезд до киногероев: в Украине потроллили пророссийский Бессмертный полк Фото Видео
12:25
"Секси суперзвезда": Светлана Лобода произвела фурор в Сети снимками в леопардовом наряде Фото
12:20
"Хотим побыть тропиками": синоптик предупредила украинцев о новых дождях
11:55
Названо возможное место похорон Евгения Крылатова
11:50
Кого из электората Зеленского ждет разочарование мнение
11:45
"Будем жить!": Зеленский призвал украинцев помнить о погибших и чтить ветеранов Второй мировой
11:25
В Москве отменили часть военного парада ко Дню Победы: названа причина Фото
10:57
В России ответили Порошенко на "победобесие" и ряженых из Бессмертного полка
10:30
В центре Киева произошли стычки на акции по случаю 9 мая, есть задержанные Видео
10:26
Медики рассказали, как меняются тела людей от постоянного секса
10:12
Как Порошенко готовит Зеленскому саботаж мнение
09:58
"Собеседования идут": у Зеленского рассказали, когда будут назначения на ключевые должности
09:40
Евровидение 2019: все, что известно о песенном конкурсе Видео
09:30
Сезон дождей и гроз: синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета
09:13
Бывший советник президента РФ оценил возможность встречи Зеленского и Путина
08:58
Во время "минуты мира" Порошенко заговорил о кремлевском "победобесии" и ряженых "полках бессмертных"
08:30
Заломили руки, разбили камеры: на Волыни журналистов атаковали на дне рождения чиновника Видео
08:24
Уместно ли считать 9 мая днем Победы мнение
07:56
У Зеленского оценили вероятность отмены выходного 9 мая
07:45
Политолог объяснил, почему отставка Йованович - это плюс для Украины
07:25
Вятрович анонсировал пересмотр дат основания Днепра и Одессы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться