У Кирилла не исключают, что Порошенко может угодить в тюрьму

В РПЦ Петру Порошенко прогнозируют не лучшую участь / president.gov.ua

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион считает, что новоизбранный президент Владимир Зеленский не будет двигаться в фарватере политики Петра Порошенко.

"И я думаю, что многое из того, что делал Порошенко, будет пересмотрено. Я не исключаю, что некоторые деятели его (Порошенко) команды, а может быть, и он сам, окажутся на скамье подсудимых за те многие беззакония, которые совершили", - сказал он в эфире росТВ.

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Иларион предположил, что Зеленский, до своего избрания писавший посты в соцсетях на русском языке, теперь перешел на украинский, потому что за него пишут помощники.

"Либо он (Зеленский) пишет на русском, а затем переводит на украинский. Может быть, конечно, он сам решил отвечать на украинском языке. Но, на мой взгляд, любая попытка дискриминации русского языка на Украине обречена на провал", - добавил представитель РПЦ.

Напомним, глава РПЦ патриарх Кирилл, поздравляя Зеленского с победой на выборах, заступился за судьбу УПЦ МП.