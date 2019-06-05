YouTube запретил детям проводить прямые трансляции

Youtube ужесточил правила / woman.ua

Популярный видеосервис YouTube после серии обвинений в эксплуатации детей усилил правила в отношении малолетних пользователей.

По информации, за последние три месяца на платформе были удалены более 800 000 аккаунтов.

Таким образом, компания YouTube обновила свою политику в отношении прямых трансляций несовершеннолетними, и теперь дети не смогут вести эфиры без сопровождения взрослых, сказано в официальном блоге сервиса.

YouTube предупреждает, что может лишить права на прямую трансляцию каналы, которые не соответствуют этому правилу.

Также последние месяцы YouTube отключает комментарии к видео с участием детей "для ограничения риска эксплуатации" и снижает количество рекомендованных видео с "пограничным контентом" - с участием детей в неоднозначных ситуациях.

Напомним, ранее сообщалось, как скачать видео и аудио с YouTube с помощью программ и в браузере в высоком качестве.