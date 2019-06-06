Эксперт спрогнозировал, где возгорится "пламя войны" между Россией и США

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Американские и российские вооруженные силы, по всей вероятности, столкнутся не в Сирии, а в Украине.

Такого мнения придерживается почетный профессор Колумбийского университета и эксперт Роберт Легвольд, сообщает "РИА Новости".

По мнению профессора, старт вооруженной агрессии Кремля на востоке Украины весной 2014-го стал отправной точкой эпохи новейшей холодной войны.

Легвольд отметил, что новый конфликт заметно отличается от предыдущего варианта, поскольку обе стороны используют экономические рычаги давления.

Кроме того, профессор предполагает , что эскалация военного конфликта может произойти на границе России с Украиной либо же в одном из других регионов между РФ и НАТО.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе хор спел о ядерной войне России с США. До этого политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил спрогнозировал вероятность ядерной войны между США и Россией.