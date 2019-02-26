"Гори, гори земля неприятеля": В России хор в соборе спел о ядерной войне с США - опубликовано видео

Тот самый хор / скриншот из видео

В Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе хор в рамках празднования пресловутого 23 Февраля исполнил композицию об атомной бомбардировке США.

Запись выступления была опубликована на YouTube. Хор исполнил кавер-версию песни Андрея Козловского "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" 1980-го.

Первый куплет песни выглядел так: "На подводной лодочке с атомным моторчиком,/Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,/Пересек Атлантику и зову наводчика/Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!"".

Кроме того, в композиции песне присутствуют такие строчки, как "спят усталые игрушки, негры тихо спят", "тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!/ ты гори, гори земля/ неприятеля!".

Напомним, ранее политолог спрогнозировал вероятность ядерной войны между США и Россией, а эксперт поведал, как она может начаться.

